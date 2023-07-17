Yeni anne olmuştu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün’den üzücü haber

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ahsen karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen sene Haziran ayında nikah masasına oturan Ün eşinden anlaşmalı olarak boşandı.

Yeni anne olmuştu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün’den üzücü haber

Şafak Sezer’in başrolünde yer aldığı 'Alemin Kralı' dizisinde hayat verdiği 'Ahsen Kral' ile hafızalara kazınan oyuncu Yağmur Ün, geçtiğimiz yıl haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile düny evine girmişti.

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16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen'den kötü haber geldi.
Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, krizi aşamadı. İkili çözümü yollarını ayırmada buldu.

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KIZININ VELAYETİ ANNE YAĞMUR ÜN'E VERİLDİ

Anlaşmalı olarak boşanan çiftin Diana adını verdikleri kızlarının velayeti, anne Yağmur Ün'e verildi. Mutlulukları kısa süren çift, boşanmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ün, ayrılığın ardından Instagram hesabından Boğaç Ergezen ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Yağmur Ün, hamile kalmasının ardından nikah masasına oturmuştu.

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