Çaykur Rizespor'dan flaş İlhan Palut kararı

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut'un geleceği belli oldu.

Yönetici Hasan Bakır, İlhan Palut'la gelecek sezon da çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakır, şunları söyledi:

“İlhan Hoca ile aramızda hiçbir problem yok. İlhan Hoca’yla tekrardan anlaşma konusunda maddi bir sorun yaşanmayacaktır. İlhan hocanın önümüzdeki sezon Rizespor’da olmasını çok güçlü bir şekilde istiyoruz. Şu anda resmi anlamda bir adım atılmadı. İlhan hoca, Rizespor’da mutlu. Biz de hocamızdan memnunuz. Şahsi yorumum; İlhan hoca gelecek sezon Rizespor’da devam edecek. İlhan hoca ile sözleşme uzatma konusunda prensip olarak anlaştık. Fakat şu anda resmi imzalar atılmadı. Resmi olarak biten bir şey yok.”

