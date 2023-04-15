﻿Alerjik çocuklar için 14 öneri

Editör: Erhan Songür

Alerjik çocuklar anne ve babaları korkutmaya devam ediyor. Bu süreçte uzmanlardan bu çocuklar için önerileri gelmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Hale Molla Kafi, çocuklarda artan alerjik hastalıklar hakkında önerilerin açıkladı.

Dr. Kafi, ailelerden şunlara dikkat etmelerini istedi:

"1. Çocuğunuzun duyarlı olduğu gıdaları kesinlikle vermeyin, evde bulundurmamaya gayret edin.

2. Çocuğunuzun ev tozu ve akarlarına karşı alerjisi varsa özellikle yatak odasından kumaş eşyaların ve halıların uzaklaştırılması: akarlar yün olsun olmasın her türlü kumaş içinde yaşarlar, “Kuş tüyü ve kaz tüyü malzemeler de esas olarak akar barındırdıkları için sakıncalıdır.

3. Yatak yorgan ve yastıkların akarlara geçirgen olmayan özel kılıflarla kaplanmalıdır.

4. Yatak çarşafları en az 15 günde bir 60C’ın üzerinde yıkanmalı

5. Yatak odasından ve evden peluş oyuncakların tamamen uzaklaştırılması gereklidir.

6. Evinizde ve etrafınızda sigara içilmesine asla izin vermeyin.

7. Çocuğunuz parfüm, talk pudrası, saç spreyi ve boya gibi kuvvetli koku ve spreylere maruz kalmasın.

8. HEPA filtresi içeren elektrik süpürgeleri kullanın. Şayet olanaklar bu süpürgelerin alınmasına el vermiyor ise, süpürme işlemi esnasında akar alerjisi olan bireyin ortamda bulunmaması gereklidir.

9. Akarların ölmesini sağlayan; bazen yıkanan çamaşırlara katılması, bazen de ortam temizliği için kullanılması önerilen kimyasalların etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kullanılmaları önerilmez.

10. Ev tozu akarı alerjisi olan çocuğun odasının güneş gören ve çok iyi havalandırılan bir oda olması uygun olur. Odalara hava filtreleri konmasının hiçbir yararı yoktur. Çünkü akarlar ve onların alerjiye neden olan kısımları havadan daha ağırdır ve havada asılı kalmayıp yere çökerler. Bu nedenle hava filtrelerinin yararı olmaz.

11. Ülkemizde sıklıkla önerilen bir uygulama çocukların odasında buhar olmasıdır. Buhar uygulaması, akar alerjisi olan çocuklarda sakıncalıdır, fakat nem oranı çok düşük olan bölgelerde kullanılması tavsiye edilir.

12. Hayvanlara alerjiniz varsa ve evinizde hayvan bulunmasına engel olamıyorsanız hiç olmazsa yatak odanıza sokmayın ve yatak odasının kapısını sürekli kapalı tutun.

13. Küf alerjisi olanlar; küflü yüzeyleri çamaşır suyu içeren bir temizlik maddesi ile silin.

14. Polen alerjisi olanlar; polen mevsimi boyunca havalandırmayı sabahın çok erken saatlerinde ya da gece yapabilirsiniz. Alerji mevsimi başlamadan önce alerji ve astım tedavinizde herhangi bir ayarlama gerekip gerekmediği konusunda doktorunuza danışın.”

ÇOCUKLARDA ALERJİK HASTALIKLAR NEDİR?

Yaşamın ilk yılında karşılaşılan alerjik sorunlar daha çok besin alerjileridir. İnek sütü alerjisi ilk aylarda ortaya çıkabilir. Çocuk büyüdükçe ev tozu akarları, polenler, küf mantarları ve ilaçlara karşı alerjik tepkiler gelişebilir.

ÇOCUKLARDA ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde inek sütü, yumurta veya susam gibi besinlerin yol açtığı alerjik belirtiler ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker, egzama şeklinde olabilir. Bu aylarda besin alerjileri solunum yollarında burun tıkanıklığı, düzelmeyen burun akıntıları, hışıltılı solunum, nefes darlığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı gibi sorunlara da yol açabilir. Bazen erken bebeklik döneminde gıda alerjileri bebeklerde kilo alamama, kanlı gaitaya neden olabilir. Besin alerjilerinin en şiddetli olanı yaşamı tehlikeye sokan anaflaktik reaksiyonlardır.

Okul çocukları için ise alerjik hastalık demek okula devamsızlık demektir. Alerjik çocuklarda bazen aşırı hareketlilik ve okula uyumsuzluk sorunu ortaya çıkabilir.

Alerjik hastalıklara bağlı olarak burun ve kulak problemleri, sinüzit, huzursuzluk, çabuk sinirlenme, derslere ilgisizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Sürekli burun tıkanıklığı: Alerjik çocuklarda burun tıkanıklığı sık görülür. Sürekli ağız solunumu yapan çocuklarda geniz eti ile alerjik nezle birbiri ile sık karıştırılır.

Tedavi edilmeyen alerjik nezleli çocuklarda henüz yumuşak olan yüz kemiklerinde şekil değişiklikleri ve çene yapısında bozulma meydana gelebilir. Diş sağlığı ile ilgili sorunlar daha sık görülür.

Orta kulak problemleri: Alerji dış kulakta kaşınmaya neden olabilir. Alerjik çocuklarda orta kulakta sıvı birikimi ve sonuçta orta kulak enfeksiyonu gelişebilir.

Konuşmaya yeni başlayan çocuklarda orta kulak sorunları öğrenme ve konuşmayı geciktirir. İşitme sorunu olan çocuklarda alerjik bir problemin olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Öksürük: Bronşiyal astım için önemli bir ipucu olabilir. Uzun süren ve herhangi bir enfeksiyona bağlanamayan öksürük yakınmaları alerjik nedenlerle ortaya çıkabilir.

Hışıltılı solunum: Bronşiyal astımın en önemli belirtisidir. 6 yaşından küçük çocuklarda hırıltılı solunum viral etkenlere bağlı olarak gelişen bronşiyolitte de görülebilir.

Gözlerde kızarıklık: Bahar aylarında gözlerde kaşıntı kızarıklık ve sulanma bahar nezlesi için tipiktir.

Çocuklarda ilaç alerjileri

Çocuklarda en sık rastlanılan ilaç alerjisi, sık kullanılan antibiyotiklere karşı olan alerjilerdir. Bunun dışında ağrı giderici ve ateş düşürücü ilaçlara karşı da alerji gelişebilir.

Çocuklarda besin katkı maddelerine olan alerjiler

Hazır besinlere, renkli içeceklere konulan değişik katkı maddeleri alerjik olayları başlatabilir.

