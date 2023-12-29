Alev alev yanan evini çaresizce denizden kovayla su alarak söndürmeye çalıştı

Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi yakınlarındaki Yılan Adası'nda bulunan prefabrik bir evden gece saatlerinde alevler yükseldi.

Bir anda alevlere teslim olan prefabrik evden gelen patlama seslerine uyanan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın evi küle çevirdi.

Evde yalnız başına yaşadığı belirtilen ve denizden kovayla alevlerin üzerine su atarak yangını söndürmeye çalışan ev sahibinin çaresizliği kameralara yansıdı.

Yangının odun sobasından çıktığını öğrenilirken yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü.



112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.