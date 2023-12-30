Bolu'da 3 katlı bina cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Bolu'da 3 katlı bina cayır cayır yandı
Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan 3 katlı boş binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Elören köyünde bulunan bir binada yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ünal isimli kişiye ait 3 katlı boş bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen yangında binanın üst katı alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Alınan haber üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti.

Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler binada soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle 3 katlı binada hasar meydana geldi.

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