Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA
Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
Muğla'da seyir halinde ilerlerken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Marmaris Karayolu Çetibeli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Aracın motor bölümünden alevlerin çıktığını fark eden araç sürücüsü, otomobili yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakolu ekipleri, yangın tüpleriyle yangını söndürdü.

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Alev topuna dönen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesinden sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

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