Alevlere teslim olan ev küle döndü

Olay, Yapraklı ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı köydeki bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangının fark edilmesi üzerine köylüler durumu hemen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, evde yapılan arama çalışmalarında Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük'ün (78) cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için jandarma tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yangının kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucu belirleneceği belirtildi.