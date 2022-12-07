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Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi   

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi.  

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:15
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Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi   

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi   
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Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 328/1 Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.

Gecekondunun bir anda alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  (İHA)

                  

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