Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları şifresiz kanalda

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları şifresiz kanalda
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu.

Futbolseverlerin beklediği müjdeli haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş heyecanı şifresiz yayınlanacak.

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PARİS'TE NEFES KESEN RÖVANŞ
Avrupa futbolunun zirvesindeki ilk heyecan Paris’te yaşanacak. Paris Saint-Germain (PSG), 7 Mayıs Salı günü, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Borussia Dortmund’u ağırlıyor. İlk maçta Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan mücadele, saat 22.00’de TV 8,5 ve EXXEN platformlarından futbolseverlerle buluşacak.

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MADRİD'DE DEV KAPIŞMA
Şampiyonlar Ligi’nin diğer yarı final rövanşında ise Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü, kendi evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. İlk maçın 2-2’lik beraberliği sonrası, gözler bu büyük mücadeleye çevriliyor. Bu heyecan dolu karşılaşma da 22.00’de TV 8,5 ve EXXEN’den naklen yayınlanacak.

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AVRUPA LİGİ'NDE ŞİFRESİZ RÖVANŞ
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında ise Bayer Leverkusen, 9 Mayıs Perşembe günü, Roma ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan Leverkusen, bu avantajını koruyup finale yükselme mücadelesi verecek. Bu önemli karşılaşma da saat 22.00’de TV 8,5 ve EXXEN üzerinden futbol tutkunlarına ulaşacak.

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