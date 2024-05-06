Nenad Bjelica kovuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Nenad Bjelica kovuldu
Sezona Trabzonspor'da başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, daha sonrasında gittiği Union Berlin'de de kalamadı. Alman ekibi, Bjelica'nın sözleşmesine son verdi.

Bundesliga'da küme kalma mücadelesi veren Union Berlin'de flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica ve teknik ekibinin görevine son verildi.

Alman ekibinde sezonun bitmesine iki hafta kala boşalan koltuğa U19 takımının teknik direktörü Marco Grote oturacak.

Geçici olarak takımın başına geçen Grote, "Görevi sabırsızlıkla bekliyorum ve küme düşmeyi önleyeceğimize inanıyorum. Takımımızı iyi tanıyorum ve güçlerimizi birleştirirsek başarılı olacağımızı biliyorum" dedi.

BİR SEZONDA İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI
Sezon Trabzonspor ile giriş yapan Nenad Bjelica, geçen ekim ayında bordo-mavili ekipten ayrıldıktan 1.5 ay sonra Union Berlin'in başına geçmişti.

Union Berlin ile 22 maça çıkan Bjelica 6 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

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