Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi

Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi
Kaynak: Haber Merkezi
Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı 'Killers of the Flower Moon' filmiyle son kez kamera karşısına geçen Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti ile objektiflere yakalandı.
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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 1

Genç kadınlarla ilişkisiyle sıkça magazin gündemine gelen DiCaprio, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 2

İki yıl önce 26 yaşına basan ve DiCaprio'dan ayrılan Camila Morrone'dan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi ünlü isimlerle adı geçen aktör, şimdilerde 25 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile anılıyor.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 3

DiCaprio, en son New York'ta, rol arkadaşı Teyana Taylor'ın tutkulu kabare gösterisine sevgilisini getirdi.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 4

49 yaşındaki aktör ve 25 yaşındaki İtalyan model, gösteri sırasında romantik anlar yaşadı.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 5

Vittoria, Oscar ödüllü aktörün koluna girerken fısıldadıklarıyla dikkat çekerken, DiCaprio ile geçmişte adı anılan Teyana ise onların hemen yanında dans ediyordu.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 6

LEONARDO Dİ CAPRİO KİMDİR?

Leonardo DiCaprio, 11 Kasım 1974'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles'ta dünyaya geldi. Babası George DiCaprio, mizah kitaplarının dağıtımcısıydı ve annesi Irmelin Indenbirken sekreter olarak çalışıyordu.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 7

DiCaprio daha bir yaşındayken ebeveynleri ayrıldı ve annesi onun velayetini aldı. Çocukluğu boyunca beyzbol kartları ve mizah kitaplarıyla vakit geçiren DiCaprio, babasıyla sıkça müze ziyaretleri yapardı ve Almanya'daki büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etmek için seyahat ederdi.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 8

Genç yaşlarda oyunculuğa ilgi duymaya başlayan DiCaprio, çeşitli reklam filmlerinde rol aldı. Beş yaşındayken bir süt reklamında oynadı. John Marshall High School'dan mezun olduktan sonra Los Angeles Center for Enriched Studies'e devam etti ve burada güzel sanatlar öğretmeni Jacques Williams'tan etkilendi. Oyunculuk kariyerine 1989 yılında "Parenthood" adlı TV filmiyle adım attı.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 9

Film çekimleri sırasında yakın arkadaşı olacak Tobey Maguire ile tanıştı. Aynı yıl "Santa Barbara" adlı ünlü dizide rol aldı ve 1991-1992 yılları arasında "Growing Pains" dizisinde evsiz genç Luke Brower karakteriyle ekranlara geldi.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 10

İlk dikkat çekici rolünü 1991 yapımı "Critters 3" filmindeki Josh karakteriyle aldı. 1993'te Robert De Niro ile "This Boy’s Life" filminde oynadı ve bu performansıyla New York Film Critics ve National Society of Film Critics'ten övgüler aldı. "What's Eating Gilbert Grape?" filmindeki rolüyle 19 yaşında en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.

1995'te "Total Eclipse" filminde homoseksüel şair Arthur Rimbaud'u canlandırdı ve "The Basketball Diaries" filmindeki eroin bağımlısı basketbolcu rolüyle yıldızı parladı.

Baz Luhrmann'ın dikkatini çeken DiCaprio, yönetmenin "Romeo + Juliet" uyarlamasında Claire Danes ile başrolü paylaştı.

1997'de Kate Winslet ile başrolü paylaştığı James Cameron'ın "Titanic" filmiyle büyük bir çıkış yaptı. 1998'de "The Man in the Iron Mask" filminde Jeremy Irons, John Malkovich ve Gerard Depardieu gibi isimlerle çalıştı.

Aynı yıl, "Total Eclipse" çekimleri sırasında izinsiz çekildiği iddia edilen çıplak fotoğrafları nedeniyle Playboy dergisine dava açtı ve People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanı arasında gösterildi.

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Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi 11

2000'de Danny Boyle'ın "The Beach" filminde başrolü aldı ve bir yıl sonra Tobey Maguire ile "Don’s Plum" filminde oynadı.

2002'de Martin Scorsese'nin "Gangs of New York" filminde Daniel Day Lewis ile ve Steven Spielberg'in "Catch Me If You Can" filminde başrolde yer aldı.

2004'te Demokrat Parti'ye katılarak John Kerry'nin seçim kampanyasına destek verdi ve çevre aktivizmiyle tanındı.

2005'te üç yıl birlikte olduğu Gisele Bündchen'den ayrıldı ve Leonardo DiCaprio Computer Center adında bir kültür merkezi kurdu.

2006'da "Blood Diamond" filminde Jennifer Connelly, Djimon Hounsou ile oynadı.

2010'da Christopher Nolan'ın "Inception" filminde Marion Cotillard, Joseph Gordon Levitt ile rol aldı.

2012'de Quentin Tarantino'nun "Django Unchained" filminde Jamie Foxx, Christoph Waltz ile oynadı.

2015'te Alejandro González Iñárritu'nun "The Revenant" filminde Hugh Glass karakterini canlandırarak Tom Hardy ile başrolü paylaştı ve bu rolüyle 2016'da Altın Küre ödülü kazandı.

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