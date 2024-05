Dünyada ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio 25 yaşındaki sevgilisiyle aşka geldi

İlk dikkat çekici rolünü 1991 yapımı "Critters 3" filmindeki Josh karakteriyle aldı. 1993'te Robert De Niro ile "This Boy’s Life" filminde oynadı ve bu performansıyla New York Film Critics ve National Society of Film Critics'ten övgüler aldı. "What's Eating Gilbert Grape?" filmindeki rolüyle 19 yaşında en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.

1995'te "Total Eclipse" filminde homoseksüel şair Arthur Rimbaud'u canlandırdı ve "The Basketball Diaries" filmindeki eroin bağımlısı basketbolcu rolüyle yıldızı parladı.

Baz Luhrmann'ın dikkatini çeken DiCaprio, yönetmenin "Romeo + Juliet" uyarlamasında Claire Danes ile başrolü paylaştı.

1997'de Kate Winslet ile başrolü paylaştığı James Cameron'ın "Titanic" filmiyle büyük bir çıkış yaptı. 1998'de "The Man in the Iron Mask" filminde Jeremy Irons, John Malkovich ve Gerard Depardieu gibi isimlerle çalıştı.

Aynı yıl, "Total Eclipse" çekimleri sırasında izinsiz çekildiği iddia edilen çıplak fotoğrafları nedeniyle Playboy dergisine dava açtı ve People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanı arasında gösterildi.