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Alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi  

Sakarya’nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.  

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:28
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Alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi  

Alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi  
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Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki BMW marka lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Otomobilden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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