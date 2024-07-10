Alex Janvier 89 yaşında hayata veda etti

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Alex Janvier 89 yaşında hayata veda etti

Kanada'nın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Alex Janvier 89 yaşında öldü.

28 Şubat 1935 tarihinde Kanada'nın Kuzey Alberta Eyaletin'de dünyaya gelen sanatçı, henüz sekiz yaşındayken Blue Quills Kızılderili yatılı okuluna gönderildi ve burada müdür, doğuştan gelen sanatsal yeteneğini fark ederek onu ressamlığa yönlendirdi.

Janvier, Calgary'deki Institute of Technology and Art'ta sanat eğitimi aldı ve eğitimi sırasında tanıştığı Avrupalı ​​modernist ressamlardan fazlasıyla etkilendi. Buradan 1960 yılında onur derecesiyle mezun olarak profesyonel bir sanat okulunda eğitim alan ilk Kanadalı yerli sanatçılardan biri oldu.

Mezun olduktan hemen sonra aynı okulda sanat dersleri vermeye başladı. 1966 yılında Federal Kızılderili ve Kuzey İşleri Bakanlığı tarafından kendisine 80 resim sipariş edildi. Bu resimler Expo 67'deki Kanada Kızılderilileri Pavyonu için Norval Morrisseau ve Bill Reid gibi bir grup sanatçıyı bir araya gelmesine vesile oldu.

2016 yılında, Kanada Ulusal Galerisi'nde çalışmalarının retrospektif bir sergisi açıldı .

Janvier, 1966'dan 1977'ye kadar olan dönemde, hükümetin Aborijin halkına karşı politikalarını protesto etmek için resimlerini kullandı.

Çığır açan eserleri, Denesuline boncuk işçiliği ve Vasili Kandinski gibi soyut modernistlerin etkilerini bir araya getiren parlak renkleri ve akıcı çizgileriyle şöhret buldu.

Ressamlık kariyerinde Kanada Kraliyet nişanı gibi pek çok önemli ödüle layık görülen Alex Janvier bugün (10 Temmuz 2024) öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

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