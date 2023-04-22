Aleyna Tilki’nin yayınlanmayan yaz parçası sızdırıldı

Editör: Bengü Zorlu

Aleyna Tilki'nin, sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait son şarkısı "Başıma Belasın" geçtiğimiz günlerde müzik kanallarında ve radyolarda "en çok yayınlanan şarkı" olarak zirvede yerini aldı. "Bu Aşkı Atarım İçime" adında bir şarkı hazırlayan Aleyna Tilki yaz ayları için çıkaracağı parçanın kendisinden izinsiz şekilde sosyal medyada sızdırılmasıyla büyük hüsran yaşadı.

BAŞINA GELECEĞİ BİLİYORDU

Geçtiğimiz aylarda “Ekibimde düşmanlarım var, şarkımı sızdırmaya çalışıyorlar" açıklamasını yapan genç şarkıcı, başına gelecek bu olayı önceden kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Öte yandan, Tilki, yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamıyordu. Şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayranlarının karşısına çıkacak.