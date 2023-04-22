Aleyna Tilki’nin yayınlanmayan yaz parçası sızdırıldı

Son dönemlerde "Başıma Belasın" şarkısıyla müzik camiasına bomba gibi düşen Aleyna Tilki’den bir yaz hit’i bekleniyordu. Şarkı, korsan olarak TikTok üzerinden sızdırıldı.

Aleyna Tilki’nin yayınlanmayan yaz parçası sızdırıldı

Editör: Bengü Zorlu

Aleyna Tilki'nin, sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait son şarkısı "Başıma Belasın" geçtiğimiz günlerde müzik kanallarında ve radyolarda "en çok yayınlanan şarkı" olarak zirvede yerini aldı. "Bu Aşkı Atarım İçime" adında bir şarkı hazırlayan Aleyna Tilki yaz ayları için çıkaracağı parçanın kendisinden izinsiz şekilde sosyal medyada sızdırılmasıyla büyük hüsran yaşadı.

97398241-620x410.jpg

BAŞINA GELECEĞİ BİLİYORDU

Geçtiğimiz aylarda “Ekibimde düşmanlarım var, şarkımı sızdırmaya çalışıyorlar" açıklamasını yapan genç şarkıcı, başına gelecek bu olayı önceden kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Öte yandan, Tilki, yaklaşık beş aydır ses tellerindeki yırtık nedeniyle sahne alamıyordu. Şarkıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

ekran-goruntusu-2023-04-22-112029.jpg

İlgili Haberler
Aleyna Tilki ilk konser tarihini açıkladı. Hayranları sabırsızlıkla bekliyor
Aleyna Tilki Amerika yolcusu
Aleyna Tilki'nin dostları için ettiği küfür olay oldu. Herkesin ağzı açık kaldı
Yonca Evcimik Aleyna Tilki'yi bakın kime benzetti
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum” Magazin
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı Teknoloji - Otomotiv
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor? Keşfet
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor?
Bayram Trabzonspor'a uğramadı! Spor
Bayram Trabzonspor'a uğramadı!