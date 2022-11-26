Aleyna'dan kötü haber. Trafiğe kapalı noktada otomobil çarpmıştı

Evine dönüyordu 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe…8 Kasım günü Esenyurt’taki bir AVM’nin önünde bariyerle kapalı noktada otomobilin çarptığı Aleyna, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Aracın sürücüsü Sezer H ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tam 17 gündür komada olan Aleyna Nur Gökçe hayata tutunmaya çalışıyordu. Genç kızın avukatının Büyükçekmece Adliyesi’ne yaptığı itiraz üzerine sürücü Sezer H ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. Sürücü hakkında bu sürede flaş bir gelişme yaşandı.

Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

21 Nisan 2008'de tahliyesine karar verilen sürücü Sezer H. hakkında mahkeme, 29 Temmuz 2008'de alt sınırdan ceza verdi. Sezer H. iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kişiliğini, sosyal durumunu ve yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi.

İŞTE O SÜRÜCÜ ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Alt sınırdan ceza alıp, sonra da tahliye edilen o sürücü Aleyna Nur Gökçe'nin ölümüne neden oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altındaki 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'den kötü haber geldi. Hayata tutunamamıştı. Gencecik bir kız trafiğe kapalı noktada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aleyna'nın ölümü