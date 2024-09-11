Ali Babacan: Dövizi, enflasyonu Erdoğan patlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, canlı yayında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Babacan, Türkiye'deki yüksek enflasyon ve döviz kurunun sorumlusunun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah'a konuk oldu, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gelirinin faize gittiğin belirten Ali Babacan bunun sebebinin de AKP iktidarının politikaları olduğunu iddia etti.

Yüksek enflasyon ile ilgili Ali Babacan şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı 7--8 senedir bundan bahsediyor. Enflasyonu kendi eliyle patlattı ben ekonomistim dedi, alanım ekonomi dedi.

Kendi yanlış tezlerinde inatla ısrarla talimatlar verdi, dövizi enflasyonu patlattı.

Ülke bu kadar yüksek enflasyon yaşıyorsa çok açık söylüyorum sayın Erdoğan'ın yaptığı haftalardır kötü yönetimidir.

Attığımız sıfırlardan en az 1 tanesi eklendi. Daha çok da eklenir"

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MEHMET ŞİMŞEK'E ÇAĞRI

Babacan canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, bir de çağrıda bulundu.

"Şeffalık olunca üçkağıt olmuyor" diyen Babacan "Şimşek'e sesleniyorum. Kamu ihale yasasını niye değiştirimiyor? Asıl tasarruf orada. Niçin AB'nin kamu ihale yasasını Türkiyeye'ye getirmiyoruz. Acaba Şimşek'in de mi gücü yetmiyor" dedi