Ayçiçek yağında vatandaşın cebini yakacak zam

Uluslararası piyasalarda ayçiçek yağının tonu 1000 dolar seviyesinde...Türkiye'de ise tonu 43-44 bin lira... Yani 1250 dolar civarında. Türkiye'de tonu yüzde 25 daha pahalı. Hal böyle olunca ayçiçek yağının fiyatı yükselişe geçti. Bir ay içinde iki kez zam geldi. Marketlerde en ucuz ayçicek yağının 5 litrelik fiyatı 20 lira birden yükseldi.

TONU ULUSLARARASI PİYASANIN YÜZDE 25 ÜSTÜNDE

Ayçiçek yağı uluslararası piyasalarda

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1000 dolar seviyesinde seyrediyor. Sektörün önemli isimlerine göre iç piyasada ton başına ayçiçek yağı 1.250 dolar seviyesinde. Yüzde daha fazla...Yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü ton için alım fiyatını Trakya Birlik 20 bin lira olarak açıklamıştı. Ham ayçiçek yağı 43 bin liranın üzerinde. Bu da 1250 dolar anlamına geliyor.

İç pazarda fiyat artışına dikkat çeken Solven­tum Yönetim Kurulu Başka­nı Onat Angı, ton başına ham ayçiçek yağının ton fiya­tına 43 ile 44 bin TL’den talep edildiğini söyledi. Satıcıların yarın daha fazla artar görüşü nedeniyle her geçen gün fiyatların yükseldiğini öne süren Onat Angı, bu sıralarda köpük oluşmaya başladığını, yüzde 10 ile 15 arasında fiyat artışının normal olduğunu söyledi. Ancak Angı'ya göre yüzde 25'lik artış fazla.

ZİNCİR MARKETLER KENDİ MARKALARINDA ZAM YAPMAYA BAŞLADI

Son bir ayda zin­cir marketler kendi markalarına zam yapmaya başladığı belirtiliyor. İddiaya göre markalı 5 litrelik pet şişe ayçiçek yağının fiyatının 280 lira düzeyinde olduğu belirtiliyor. Zincir marketlerin kendi markalı ürünlerinin en düşük fiyatı ise 230 lira civarında.

ULUSLARARASI PİYASALARA GÖRE YÜKSEK

Ayçiçek yağında yüzde 36 gümrük vergisi bulunduğuna dikkat çeken Onat Angı pazarda ham ya­ğın fiyatı 43 bin lira, bu da 1250 dolara denk geldiğini ifade etti. Şu an ver­gi yüzde 36 ve yurtdışından mal ithal ederseniz 990 dolar ile bin dolar arasında değiştiğini ifade eden Onat Angı, Gümrük vergisini de eklendiğinde bin 360 dolar geldiğini belirtti. İç piyasada bin 250 dolar olduğunu kaydeden Angı'ya göre artış hızı çok hızlı.