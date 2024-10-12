Ali Babacan'dan AKP'lilere çağrı

ORHAN UĞUROĞLU / YENİÇAĞ

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DEVA Partisi yön bulmaya çalışan siyasetin kutup yıldızıdır.

DEVA Partisi halkın, hakkın ve sessiz çoğunluğun sesidir.

DEVA Partisi birlik ve beraberliğimizin çimentosudur.

DEVA Partisi liyakatli ve tertemiz kadrolarıyla siyasette ehliyet, dürüstlük ve erdemin adresidir.

Bazen diyorlar ki, DEVA Partisi tam olarak nedir?

Yeni bir parti ama, nerede durmaktadır?

Bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun!

DEVA Partisi;

Milletimizin içtimai, kültürel ve manevi değerlerini sahiplenir ve bunlara saygı duyar.

Cumhuriyetimizin değerlerini ve milli menfaatlerimizi her zaman üstün tutar.

Milletin egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına tam inanır.

Her şart altında, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü savunurVatandaşa hizmet odaklı, şeffaf ve hesap veren bir devlet anlayışını savunur.

Hür teşebbüs öncülüğünde çokça üretip, hakça paylaşmayı esas alır.

Özgürlükçü, demokrat ve kalkınmacıdır.

Milletimizi en geniş yelpazede temsil eder.

DEVA Partisi;

Özgürlükçü demokrasiyi,

Müspet milliyetçiliği,

Vatanperverliği,

Kalkınmacılığı,

Kurallı serbest piyasa ekonomisini,

Sosyal refah devletini,

Kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi,

Esas alan bir siyasi partidir.

Ak Partililere seslendi

Bir zamanlar Sayın Erdoğan’a ve AK Partiye gönül vermiş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum.

Sizleri biliyorum, anlıyorum.

Ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri sineye çekemediğinizi biliyorum.

Her köşede karşınıza çıkan israftan ve yolsuzluktan rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum.

Sinan Ateş cinayetinin korunan katillerinden; eşine, kardeşine reva görülenlerden rahatsız olduğunuzu biliyorum.

Her ülkeden, her milliyetten çete üyelerine dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarından rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum.

Emeklinin layık görüldüğü koşullardan;

Asgari ücretle ödenmesi imkansız hale gelen kiralardan,

Torpille dönen işe alımlardan; bıktığınızı, usandığınızı biliyorum.

Yanlışı savunmak zordur, zor.