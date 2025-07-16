Ali Erbaş 13 kez dünya turu yaptı ama... Atatürk'ü unuttu

Dünyanın etrafında 13 tur atan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 11 km uzağındaki Anıtkabir’e zaman yaratamıyor.

Ali Erbaş, son olarak yine Bosna Hersek’e gitti ve ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç’in kabrini de ziyaret etti.

Cinsel istismar ile suçlanan müftü, vaiz oldu! Ali Erbaş imzaladı…

Bugüne kadar 45 ülkeye 120 ayrı ziyarette bulunan ve 530 bin kilometre yol kateden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son olarak Bosna Hersek’e gitti. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini 4. kez ziyaret eden Erbaş, 8 yıllık görev süresi boyunca Ankara’daki makamına 11 kilometre uzaklıkta bulunan Diyanet’in kurucusu Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e ise bir kez bile gitmedi.

Cinsel istismar ile suçlanan müftü, vaiz oldu! Ali Erbaş imzaladı…

Sözcü'nden Cem Yıldırım'ın haberine göre Erbaş daha önce de Bosna Hersek’e gidip, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etmişti. Erbaş’ın bu ziyareti sosyal medyadaki takipçileri tarafından yorumlandı.

“Bilge lider İzzetbegoviç’in kabrini 4 kez ziyaret eden Ali Erbaş, Anıtkabir’e gitmeye hiç mi fırsat bulamıyor?’’ eleştirileri yapıldı.

'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama

Ali Erbaş, Bosna Hersek gezisi ile görev süresi boyunca sadece yurt dışı seyahatlerinde 530 bin kilometre yol katetti, dünyanın çevresinde 13 tur attı. Ali Erbaş döneminde yayınlanan Cuma hutbelerinde de Atatürk hiç anılmıyor.