Ali Koç artık TFF Başkanı'nın iyi niyetine güvenmiyor mu? "Hayret verici"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bütün açıklamalarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iyi niyetine güvendiğini söyledi. Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının son dakikasında bütün hakem otoritelerinin penaltı olduğu konusunda birleştiği pozisyondan sonra TFF'yi ziyaret eden Koç, görüşme sonrası "Hesap sormaya değil, TFF Başkanı'nın bilgilendirmeye gittik" demişti. TFF ise resmi sosyal medya hesabından Koç gelmeden "Burası hesap sorma yeri" değildir açıklamasını yapmıştı.

Trabzonspor ile Gaziantep FK maçının hakemi Arda Kardeşler'in bir faul pozisyonunu önce devam ettirip sonra atışın yerinden kullanıldığı için oyunu durdurmasından sonra Karadeniz ekibi isyan etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise A Spor canlı yayıyına bağlanarak şunları söyledi: "Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır. Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek."

ALİ KOÇ'TAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Ali Koç'a HT Spor'da canlı yayında Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendirildiği sorusu yöneltildi. Koç şunları söyledi: "Sırf o pozisyon için bu yaygara koptuysa ki pozisyon gerçekten garip- saçma. Türkiye'de ne pozisyonlar yaşandı kardeşim. Böyle şiddetli bir çağrıyı gece yarısı yapmayı gerektirecek bir sıkıntı mı? Bilmiyorum. Bana dedem 'Çok önemli bir karar vermeden önce bir gece üstüne yat' derdi. Hacıosamnoğlu'nun söylediği hayret verici. Şimdi başka hakemler Trabzon maçı yönetirken ne düşünecek? 'Aman Trabzonspor'u tutalım. Başımıza bir şey gelmesin' diye düşünmeleri normal değil mi? Federasyon Başkanı büyük hata yaptı. Belki iyi niyetiyle yaptı ama büyük hata. Sen bana bütün Türkiye'nin penaltı dediği pozisyonu senin MHK Başkanı'nın yabancılara yazdırdığı iki küçük paragrafla karşımda yer alan başkan böyle bir eylem yapamaz. Burada bir standartsızlık var. Bunu nasıl düzeltecek onu da bilmiyorum. Trabzon'a giden her hakem endişeli olacak. Düşünsene gece yarısı yerden yere vuruyor senin başkanın. 'Gereğinden daha fazlasını yapacağım' dedi.

Bence büyük hataydı. Hakemler büyük hataları bilerek mi yapıyor? Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında çizgiyi geçen topu net. Trabzonlu oyuncunun kırmızı kartı net. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. 'Bu kadar beceriksizlik kötü hakemlikle olmaz, art niyet var' diye düşünmek mi gerekiyor? Ama TFF Başkanı ne dedi? 'Hakem sahada hata yapabilir ama VAR'da hatayı kabul etmem' dedi. VAR'da ne hatalar yapılıyor?"

