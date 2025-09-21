Ali Koç için akıllara zarar iddia! Fenerbahçe'de seçimin seyrini bile değiştirecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sosyal medyada yankı uyandıran bir iddia ile gündeme geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi Göksun Çam, Koç’un, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun “Ali Koç istifa” yazılı tweetini sildirmek için kızın babasını aradığını öne sürdü.

Göksün Çam’ın olağanüstü kongrede yaptığı konuşma X platformunda kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenip, paylaşıldı. Göksun Çam'ın sözleri, kulüpteki gergin atmosferi daha da alevlendirdi. Göksun Çam, açıklamasında, Ali Koç'un, 14 yaşındaki bir Fenerbahçeli kız çocuğunun attığı ‘Ali Koç istifa’ tweetini sildirmek için kızın babasını aradığını iddia etti. Göksun Çam, Koç’un bu tavrının, taraftarlar arasında eleştirilere yol açan liderlik tarzını yansıttığını savundu.

Göksun Çam, daha önceki kongrelerde de Aziz Yıldırım'a destek verdiğini açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Göksun Çam'ın iddiası X platformunda hızla yayıldı ve Fenerbahçe taraftarları arasında bölünmelere yol açtı. Bazı kullanıcılar, Ali Koç’un bir çocuğun tweetine bu kadar tepki göstermesini “aşırı hassasiyet” olarak nitelendirirken, diğerleri iddianın doğruluğunu sorguladı.

X’te konu ile yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

“Ali Koç’un 14 yaşındaki bir çocuğun tweetine takılıp babasını araması gerçekse, bu büyük bir skandal. Taraftarla bu şekilde mi iletişim kuracağız?”

“Göksun Çam’ın iddiası doğru mu bilmiyorum ama Ali Koç’a yönelik bu linç kampanyası organize gibi duruyor. Kongre öncesi kirli oyunlar!”

“Bir başkanın işi gücü bırakıp çocuklarla uğraşması mı kaldı? Ali Koç bu iddiaya cevap vermeli!”

