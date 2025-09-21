Ali Koç seçim günü canlı yayına çıktı! Sadettin Saran hakkında ortalığı yıkacak iddia: Eğer seçilirse yarın sabahtan...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de yapılan seçimde oy verme işlemi devam ederken mevcut başkan Ali Koç, sürpriz bir şekilde canlı yayına katıldı. Koç, seçimde yarıştığı rakibi Sadettin Saran için ortalığı çok karıştıracak bir iddia dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı ve bugün yapılan seçimde aday olan Ali Koç, Habertürk'e konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Koç, rakibi Sadettin Saran için gündeme bomba gibi düşecek bir iddia öne attı.

İşte Koç'un sözlerinden öne çıkanlar;

"2018'DEKİ ENERJİYİ GÖRÜYORUM"

"Dün yaşananlardan sonra hem kararsız hem de oy vermeyi düşünmeyen üyelerimiz gelmeye karar vermişlerdir. Dışarıda 2018'deki gibi bir enerji görüyorum. 7 yıldır verilmiş büyük bir emek var, mali açıdan siyahla beyaz kadar farklıdır. Bu sene de ilk defa futbolun sözünü verdim ama seçim nedeniyle değil. Çünkü artık helvayı yapacak malzemeyi en iyi hale getirdik."

"ÜLKE TARİHİNDE KİMSE BENİM YEDİĞİM LİNCİ YEMEMİŞTİR"

"Bana karşı yapılan bir linç var. Ülke tarihinde belki de kimse benim yediğim linci yememiştir. Dün bana değil, kendi kulübüne gol attın. Bu maddeleri ilk Aziz başkan koydu. Bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Niye kutladıklarının bile farkında değiller."

"SADETTİN SARAN SEÇİLİRSE..."

"Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun."

