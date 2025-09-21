Tüm dünya Leroy Sane'yi konuşuyor! Bu kadarına da pes artık: Öyle bir şey yaptı ki...

Sezonun tamamlanmasının ardından Bayern Münih'ten ayrılarak Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, performansıyla ciddi eleştiriler almaya devam ederken kendisi için sıcak bir gelişme yaşandı.Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Eintracht Frankfurt karşısında asist yapan Leroy Sane, Devler Ligi'nde inanılmazı başardı.

LEROY SANE ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilgide Leroy Sane, takımının golünde Yunus Akgün'e asist yapan isim olmuştu. Alman yıldız, bu asist ile tarihe geçti. Sane, böylece Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı kulüpte (Schalke 04, Manchester City, Bayern Münih, Galatasaray) çıktığı ilk karşılaşmalarda skora doğrudan katkı yapan ilk oyuncu unvanını elde etti.

LEROY SANE'NİN GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ve sarı-kırmızılı camianın çok şey beklediği Leroy Sane, Süper Lig devinden şu ana kadar tüm kulvarlarda 6 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu mücadelelerde 490 dakika sahada kalırken, 1 gol attı ve 2 de asist yapmayı başardı.

