CANLI|Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Ali Koç ve Sadettin Saran kozlarını paylaşıyor

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için karşı karşıyalar.



Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.



Beyaz pusula Ali Koç'u temsil ediyor. Sarı pusula Sadettin Saran'ı temsil ediyor.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'IN LİSTELERİ

Kongrede başkanlık için yarışan Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listelerinde şu isimler yer alıyor;



Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.



Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

