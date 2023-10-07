Ali Koç Avrupa'dan kulüp satın alıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa’dan bir kulüp almak istediğini söyleyen Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç bu planını gerçekleştirmek üzere.

Ekipa sitesinin haberine göre, 2 yıldır Vardar Skopje ile ciddi şekilde ilgilenen Ali Koç takımı satın alacak.

Haberde ayrıca, Ali Koç'un, Vardar Skopje dışında Saraybosna'dan Zeleznicar ve Sırbistan Süper Ligi'nden Novi Pazar'la da ilgilendiği ifade edildi.

Ali Koç ne demişti:

"2 veya 3. ligden kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var.

Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz”