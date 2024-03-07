Ali Koç 'Hayırlı olsun' diyerek açtı ardından çok sert çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında konuştu.

Ali Koç, "Yeni derneğimiz hayırlı, uğurlu olsun. Dernekler, Fenerbahçe için maddi ve manevi bir zenginlik. Kurulmadan önce bile pek çok etkinliğe imza atmış bir dernek burası. Sponsorlukta da kulübün yanında oldunuz. Sizin sayenizde bize sponsor olan herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizin artarak devam etmesini, bu güzel mekanda sarı-lacivert başarılarla dolu anlara tanıklık etmenizi dilerim" dedi.

Ardından Süper Lig'deki yarışa değinen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla ne yazık ki yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyorsunuz. Sportif rekabet mi yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz, iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var.

Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir televizyon programı olacak. Beni orada iyi dinleyin. Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur."