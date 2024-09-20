Ali Koç herkesin takdirini topladı

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin başlamasına artık saatler kalırken Başkan Ali Koç’tan herkesin takdirini toplayan bir hamle geldi.

Ali Koç, ülkemizin kahraman gazilerimizden Hasan Kocamaz’ı Ülker Stadyumu’nda ağırladı.

Fenerbahçe’den yapılan görüşme için şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Ali Y. Koç, vatanın bölünmez bütünlüğü adına canını ortaya koymuş kahraman gazilerimizden Hasan Kocamaz’ı makamında ağırladı.

Bir operasyonda bastığı mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden gazi Hasan Kocamaz'ın hayali gerçek oldu. Kocamaz, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği’nin organizasyonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazi Hasan Kocamaz, Başkanımız Ali Y. Koç ile makamında bir araya geldi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık’ın da yer aldığı ziyarette İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaretin ardından kahraman gazimiz, Başkanımıza kendi hazırladığı Atatürk portreli, ay yıldızlı tablo ve memleketi Konya'nın takımı Yolspor'un formasını hediye etti. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ise Hasan Kocamaz'a imzalı Fenerbahçe forması takdim etti.

Daha sonra stat ve müze turu kapsamında soyunma odasını ve Fenerbahçe müzesini gezen Hasan Kocamaz, Dernek Başkanı Alaattin Yavuz Güneş, dernek üyeleri ve eşi Ayşe Kocamaz ile saha içinde duygusal anlar yaşadı.

Kahraman gazimiz yaptığı açıklamada, “Beni bugün mabedimizde misafir ettikleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için unutulmayacak bir gün. İnşallah yarın Galatasaray maçından sonra daha mutlu şekilde ayrılacağız. Duygularımın tarifi yok.

Hep tribünden bu atmosferi görüyorduk ama sahanın ortasında ben bu kadar heyecanlandıysam futbolcularımız nasıl bir duygu içindeler bilemiyorum. Bazen Fenerbahçe’nin eski maçlarını izliyorum, orada bile duygulanıp ağlıyorum. Şimdiki ortam çok farklı. Takımımız çok iyi, kulübümüz çok iyi. Cumhuriyete, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan bir kulübümüz var. Başkanımızdan da Allah razı olsun, kulübümüzü belli, bir seviyeye getirmek için uğraşıyor ki getirecek de.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ise, gazi Hasan Kocamaz’’ın arzusunu yerine getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü adına canını ortaya koymuş tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”