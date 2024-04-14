Ali Koç Özge Özacar'la görüntülendi yer yerinden oynadı. Mesajları da ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filminde başrolü paylaştığı Özge Özacar'la aynı masada görüntülenmesi olay oldu.

Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti dizisine de sonradan katılmıştı.

Ali Koç, katıldığı bir ödül töreninde Özge Özacar'la aynı masada yan yana görüntülendi.

Nevbahar Koç'la 19 yıldır mutlu bir evliliği olan Ali Koç'a Özge Özacar'ın sıkı bir Fenerbahçeli olduğu biliniyor.

İkili 2023 yılında Kuruçeşme Divan'da basına kapalı olarak yapılan Fenerbançe sponsorları için düzenlenen özel gecede de bir araya gelmişti. Programı sunan Özacar, şunları söylemişti:

“2011 senesi 14 Şubat’ında daha 16 yaşındayken sarı lacivert sevdamızla, Fenerbahçe’mizle buluştum. O gün bugündür sarı lacivertimiz için her daim tribündeyim. Kıymetli iş ortaklarımız için organize edilen bu özel geceyi sunmak söz konusu olduğunda duyduğum heyecanın, gururun ve mutluluğun benim için tarifi yok. Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum.”

Özge Özacar'ın 2012 ve 2013'te Ali Koç'la ilgili yaptığı paylaşımlar da yeniden gündem oldu.