Beşiktaş şampiyon oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş şampiyon oldu
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Türkiye Kupası 16. kez kazandı.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nı final maçında Beşiktaş Safi Çimento Spor Toto ile karşılaştı.

HF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 40-31 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş Safi Çimento böylece 16. Kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Beşiktaş Safi Çimento: Mehmet Emre, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 4, Arsenic 5, Alperen Arabacı 4, Ömer Ozan Arifoğlu, Kaabeche 2, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 1, Castro Pena 7, Boada 3, Şevket Yağmuroğlu, Cvetko 6, Gökay Bilim 2, Sorhaindo, Radojkovic 6

Spor Toto: Ahmet Furkan Civan, Muhammed Sefa Öztürk, Alp Eren Pektaş 4, Yaşar Erdem Ateş 3, Özgür Sarak 11, Kemal Özdemir, Efe Karapınar, Ozan Özeş, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 2, Coşkun Göktepe, Ozan Erdoğan 2, Enes Gümüşok 5, Burakcan Özdaş, Barış Buğday 3, Mevlüt Kaan Günaycak

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