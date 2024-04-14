Trabzonspor Sevilla'nın yıldızını getiriyor

Kaynak: Günebakış
Trabzonspor Sevilla'nın yıldızını getiriyor
Orta sahaya deneyimli bir ismi katmak isteyen Trabzonspor Sevillalı Oliver Torres ile anlaşmak üzere

Yeni sezon için kadro planlamalarına başlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililer gelecek vadeden gençlerin yanı sıra tecrübeli ve kaliteli isimlere de odaklanıyor.

Bu doğrultuda orta sahaya deneyimli birini katmak isteyen Trabzonspor aradığını İspanya’da buldu.

Trabzonspor yönetimi Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Oliver Torres ile büyük yol kat etti.

Yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan Trabzonspor bir aksilik çıkmazsa resmi imzayı attıracak.

İlgili Haberler
Hatayspor son sıradaki İstanbulspor'dan 3 yedi. Kendini ateşe attı
Hatayspor son sıradaki İstanbulspor'dan 3 yedi. Kendini ateşe attı
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı
Beşiktaş şampiyon oldu
Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı
Galatasaray maçı öncesi Pendikspor'a kötü haber
Galatasaray maçı öncesi Pendikspor'a kötü haber
Yılmaz Vural yerle bir oldu
Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı
Zehra Güneş mi Cansu Özbay mı?
Zehra Güneş mi Cansu Özbay mı?
Ali Koç Özge Özacar'la görüntülendi yer yerinden oynadı. Mesajları da ortaya çıktı
Ali Koç Özge Özacar'la görüntülendi yer yerinden oynadı. Mesajları da ortaya çıktı
Son Haberler
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi Gündem
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı Spor
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı Spor
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp Spor
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti Ekonomi
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu Video
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu