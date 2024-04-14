Trabzonspor Sevilla'nın yıldızını getiriyor

Yeni sezon için kadro planlamalarına başlayan Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililer gelecek vadeden gençlerin yanı sıra tecrübeli ve kaliteli isimlere de odaklanıyor.

Bu doğrultuda orta sahaya deneyimli birini katmak isteyen Trabzonspor aradığını İspanya’da buldu.

Trabzonspor yönetimi Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Oliver Torres ile büyük yol kat etti.

Yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan Trabzonspor bir aksilik çıkmazsa resmi imzayı attıracak.