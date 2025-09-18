Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Süper Lig'in ilk haftasının erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem kararlarının damga vurduğu mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iletişim ekibinden flaş bir duyuru yapıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim çalışmalarını durdurduğu ve bugün tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceğini açıklandı.

Bu açıklama sonrası sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından Ali Koç'a destek geldi. Taraftarlar, alınan akrarı savunarak, Koç'a arkandayız' mesajı verdi.

Ali Koç'un iletişim ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."

