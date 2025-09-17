İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...

Fenerbahçe'de eski teknik direktörlerden İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takıma kendisinin geçeceği konuşulan İsmail Kartal, yaşanan süreç ve Domenico Tedesco tercihi için de konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için ismi yeniden gündeme gelen İsmail Kartal, Domenico Tedesco'nun göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. Tecrübeli teknik adam, hem kulübe olan bağlılığını yineledi hem de süreçle ilgili kırgınlığını dile getirdi.

"KIRILDIM"

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Kartal, Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede herhangi bir sunum yapmadığını ve sadece samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi;

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım."

Anlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çektiAnlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

ismail-kartal-yeniden-fen-220-2-jxmt-cover.png

Fenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdilerFenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdiler

"YENİ HOCAMIZA DESTEK OLACAĞIM"

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını sürdüreceğini belirten Kartal, teknik direktörlüğe getirilen Domenico Tedesco'ya da başarılar dileyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe'ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim."

"ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Son görevinde Fenerbahçe'yi 99 puanla zirve yarışında tutan Kartal, "99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor" dedi.

Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!

Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı!Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı!

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı! Büyük sürpriz varAli Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı! Büyük sürpriz var

Son Haberler
Yürek yakan kazada şoke eden gelişme: Kasten öldürmeden tutuklandı!
Yürek yakan kazada şoke eden gelişme: Kasten öldürmeden tutuklandı!
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Arda Turan taktik tahtasında Beşiktaş'ı nasıl mat ettiğini anlattı
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te nefes kesen gösteri
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar
Rusya, Elon Musk’a rakip çıktı! Dev projenin benzerini yapacaklar