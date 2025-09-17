Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Jhon Duran'ın sahalara dönüş yapacağı karşılaşma belli oldu. Benfica maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun 2 defa MR'ı çekildiği ve temiz çıktığı basına yansımıştı. Yıldız oyuncu ısrarla kaval kemiğinde ağrı olduğunu söyleyerek Barcelona'ya gitti ve iğne tedavisi oldu.

JHON DURAN 2 HAFTAYA HAZIR!

Yapılan enjeksiyonlar sebebiyle oyuncunun koltuk değneği kullandığı ve 2 haftaya hazır olacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak futbolcunun, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasında sahada olmasının planlandığı kaydedildi.

