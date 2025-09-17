Anlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, ülkesinde görev yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Karabağ'a evinde 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne şok bir başlangıç yapan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın bileti kesildi. Benfica Yönetimi, 49 yaşındaki teknik adam yerine Jose Mourinho ile anlaştı. Bu gelişmenin ardından Jose Mourinho, 25 yıl sonra yeniden kırmızılıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

JOSE MOURINHO BENFICA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Jose Mourinho, Benfica'dan gece yarısı gelen teklife 'Evet' dedi. Sözleşmenin detaylarının son halinin görüşüldüğü ve çok kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE JOSE MOURINHO'YU BENFICA MAÇINDAKİ KÖTÜ OYUN NEDENİYLE GÖNDERMİŞTİ

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılık sebebi olarak Benfica maçlarındaki kötü oyunu göstermişti. Portekizli antrenör, ilginç bir şekilde sarı-lacivertli kulübün ardından Benfica'da işe başlayacak.

SEÇİM KOZU OLACAK

Benfica Başkanı Rui Costa'nın gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğü ve el sıkıştığı aktarıldı.

25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da Karabağ yenilgisi sonrası başkan Rui Costa'ya tepkilerin arttığı ve muhalefetin adayı Joao Noronho Lopes'in adının öne geçtiği, Jose Mourinho transferinin seçimlerde Rui Costa'yı tekrar öne çıkaracağı kaydedildi.

