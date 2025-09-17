Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!

Teknik direktör Fatih Terim, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Terim, kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar..

Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, NTV'de yayınlanan ve Ahmet Mümtaz Taylan sunduğu Empati programına konuk oldu. 72 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusu için şu ifadeleri kullandı;

"Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller."

