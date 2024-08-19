Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan affını istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan affını istedi

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldırıp yere düşüren Fatih Özkan, özür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, özür mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

''17.08.2024 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm.
FATİH ÖZKAN''

NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadelenin devre arasında sahaya inen Ali Koç, stadyuma alınmayan Fenerbahçe taraftarlarına destek olmak için deplasman tribününe gitti.

Göztepe taraftarı sahaya yabancı madde atarken, Fatih Özkan arkadan gelip Ali Koç'a saldırdı ve yere düşürdü.

Olay sonrası Fatih Özkan apar topar olay yerinden uzaklaştırıldı.

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