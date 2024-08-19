Kenan Yıldız yine yaptı yapacağını. İtalya'yı ayağa kaldırdı

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk haftası tamamlandı.
Kapanış mücadelesinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus ile Como karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 3-0'lık skorla kazanırken Kenan Yıldız performansıyla alkışlandı.
10 numaralı formasıyla 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli futbolcumuz, 45. dakikada Timothy Weah'ın golünde asisti yapan isimdi.
Juventus'un diğer sayıları 23'te Mbangula ve 90'da Andrea Cambiaso kaydetti.
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