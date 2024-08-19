Eyüpspor'un Bodrum zaferindeki Fenerbahçe detayını açıkladı

Süper Lig'in iki yeni ekibi kozlarını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda paylaştı.

Eyüpspor geçen sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Bodrum FK uzun yoldan, yani play-offlardan Süper Lig'e yükselmişti.

İki takımın geçen sezonki iki kapışmasını Eyüpspor 3-0 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

İki takımın teknik adamları aynı ancak kadroları bambaşkaydı.

İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK'nın ilk yarıda daha net pozisyonlar yakaladı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde bu ataklar sonuç getirdi.

Üzeyir Ergün etkili bir orta yaptı, Dimitrov'un gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Bodrum FK'nın Süper Lig tarihindeki ilk golüne imzasını atan Bulgar yıldız tarihe geçti.

4 dakika sonra Gökdeniz çok net bir fırsat daha yakaladı, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Berke yaptığı kurtarışla farkın 2'ye çıkmasını engelledi.

Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Henüz 26 saniye geride kalmışken Bruno skora denge getirdi.

Kontrolü eline alan Eyüpspor galibiyet için yüklendikçe yüklendi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde yine bir eski Fenerbahçeli Mame Thiam sahneye çıktı. Bruno'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam, topu filelere gönderip Eyüpspor'u üstünlüğe taşıdı.

Bu golden sonra locadan karşılaşmayı takip eden Arda Turan büyük sevinç yaşadı. Ayağa kalkıp bir oraya bir buraya koştu.

Geriye düşen Bodrum FK'da, İsmet Taşdemir oyuna iki değişiklikle müdahale etti. 63'te Brazao ve Samet Yalçın kenara geldi, Puscas ile Ahmet Aslan oyuna girdi. Bu isimlerden Puscas 85'te direğe takıldı. Bodrum FK adına bu kader anıydı. Dönen topta Samu Saiz dar açıdan öyle bir vurdu ki, top tavana asıldı. 90+5'te Halil Akbunar sonucu ilan etti: 4-1.

Eyüpspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini alırken, Bodrum FK ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Her ne kadar skor çok farklı olsa da galibiyetin mimarı iki eski Fenerbahçeliydi. Kaleci Berke yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttu, Thiam da kilidi çözen isim oldu.