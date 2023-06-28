Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Kepazelik, vizyonsuzluk

Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'a yönelik çok sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Bu kez de Sabah gazetesinde Murat Özbostan'ın sorularını cevaplayan Ahmet Çakar, zehir zemberek ifadeler kullandı. Çakar şunları söyledi:

"Ali Koç süratle Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı olma yolunda ilerliyor. Bu ifadeyi sadece sahadaki büyük başarısızlık açısından söylemiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde topluma bu kadar mal olmuş bir kulüp, sezon başında bu kadar uzun süre hocasız kalamaz.

Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'yi bırakacağı yine Jesus'un ifadesine göre sezon bitmeden belliymiş. Peki Ali Koç ve yönetimi ne yapmış? Hiçbir şey! Çünkü yapmış olsalardı kupa finalinden sonraki gün Fenerbahçe yönetimi, hocayı açıklamıştı. Beceremediler. Sağa gittiler olmadı, sola gittiler olmadı, 'yabancı' dediler beceremediler ve sezonun açılmasına çok yakın günler kala bile hâlâ hoca belli değil.

Oysa ki Sayın Ali Koç, "Siz bizim vizyonumuzu anlayamadınız" derken bugün anlıyoruz ki vizyon aslında mutlak vizyonsuzluk, mutlak kepazelik ve mutlak komik duruma düşmekmiş.

İddia ediyorum, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin dördüncü veya beşinci tercihiydi. Kartal tabii ki Fenerbahçe'ye layık, 'Fenerbahçe'de başarısız oldu' diyemeyiz. Ama madem İsmail Kartal olacak, bir ay niye beklediniz? Bir de vizyondan bahsetmişken Ali Koç'un sözleri dün gibi aklımda. Kendisi, "Kariyerinin sonuna gelmiş yıldızları almak bizim vizyonumuz olamaz" demişti. Ama Ali Koç'un asker arkadaşı Dzeko 37 yaşında Fenerbahçe'ye geldi! Dzeko'nun alınmasına karşı değilim ama koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın yine tükürdüğünü yalamak zorunda kalması çok üzüntü verici ve Fenerbahçe imajına kesinlikle ters."

