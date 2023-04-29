Ali Koç'tan Özbek'i kızdıracak sözler: Galatasaray'ın köstebeği var

İşte Ali Koç'un olay yaratan sözleri:

Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük.

HERKESİN NAMUSU

4 Nisan'da yaşananların halen aydınlanmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır. Dosyaya bakan polis, bekçi, savcı, hakim hepsi FETÖ'den ihraç olmuş. Bu konu hepimizin namusudur, sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin namusudur. Eğer istenilen gerçekleşseydi Türkiye için çok vahim şeyler gerçekleşebilirdi.

HEP ZİRVEYE

Yoğun bir hafta sonu olacak. 2 voleybolda finale yükselip futbolda rakibimizle farkı 3'e de indirebiliriz, şampiyonluk yolunda ağır darbe de alabiliriz. Ancak en azından Fenerbahçe, bulunduğu her branşta zirveye oynamayı sürdürüyor.

KİMSE BİZİ BİTİREMEZ

Bu kulübü hiç kimse bitiremez. Terör örgütüleri de bitiremez, başka hiç kimse de bitiremez. İçiniz rahat olsun. Biz bu işin dibine ineceğiz.

Fenerbahçeli olmak bir gün cennet olabiliyor, ertesi gün cehennem demek istemiyorum ama olumsuz noktaya da gidebiliyor.

MAÇLAR SESSİZ GEÇİYOR

Basketbolda sezon başı hedefimiz play-off'tu. Ancak sezon içinde yaşanan gelişmeler ile 4 veya 5. sırada tamamlayabileceğimizi düşündük. Olympiakos, Euroleague'in en güçlü takımı, bize 2 tane ağır mağlubiyet yaşatmışlardı bu sezon ama oradan 1 galibiyet çıkarmayı başardık ve seriyi İstanbul'a getirdik. Oradaki atmosferi gördük, bizim salonumuzda biraz sessiz geçiyor maçlar. Bunu dikkate almamız lazım.

Kadın basketbolda inanılmaz bir kadro kurduk. İnşallah kadroyu gelecek sezon da muhafaza edip başarılarımızı sürdürebiliriz. Eğer bu sene de Euroleague'i alamasaydık yönetim kurulu olarak şubenin geleceğini gözden geçirme kararı alacaktık.

KÖSTEBEK KONUSU

TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanından çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı.

Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size.



