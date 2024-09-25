Ali Koç'u havalara uçuran gelişme

Süper Lig’in 6. Haftasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a bir kötü haber de yakın arkadaşı kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli’den gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan Dereli’nin daha önceden de karaciğer nakli olması sebebiyle oldukça ciddi olduğu belirtilmişti.

Ancak Dereli’nin son günlerde durumunun iyiye gittiği ve birkaç gün içerisinde taburcu olacağı öğrenildi.

Müjdeyi duyuran Gazeteci Bülent Cankurt bugünkü yazısında, "Biraz sorup soruşturunca müjdeli haberi aldım; sevenlerine de buradan müjdeyi vereyim. Yaklaşık 10 gün önce acil olarak Nişantaşı'ndaki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Bey'in sağlık durumu iyiymiş” sözlerini sarf etti.