Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında sahaya girmiş ve Fatih Özkan tarafından saldırıya uğrayarak yere düşürülmüştü. Olaya ait en net görüntü ortaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ancak Ali Koç'un yaşadığı hadise, maçın önüne geçti.

OLAYLAR ÇIKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında sahaya inerek tribüne alınmayan Fenerbahçe taraftarının bulunduğu deplasman tribününe gitti.

O sırada Göztepe taraftarı Ali Koç'a su şişeleri fırlattı.

Ali Koç'un yürüdüğü sırada sahaya giren Fatih Özkan, Ali Koç'a saldırdı ve ittirerek yere düşürdü.
Olay sonrası tutuklanan Fatih Özkan serbest bırakılırken, Özkan'a ev hapsi cezası verildi.

Özkan, verdiği ifadede ise “Ali Koç’u saha dışına çıkarmak istedim Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittim. Yaralama kastım yoktu” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ
Göztepe görevlisi Fatih Özkan, özür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
''Futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.''

EN NET ÇEKİM ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ittirilerek yere düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı.

İşte o video:

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