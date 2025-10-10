Can Holding’ye yönelik olarak başlatılan ve daha sonra da Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’i de içine alarak genişleyen soruşturma kapsamında tutuklanan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner'i iş insanı Ali Koç cezaevinde ziyaret etti.

TUTUKLU GAZETECİ DUYURDU

Silivir'de tutuklu bulunan Gazeteci Furkan Karabay, iş insanı Ali Koç'un Silivri'de tutuklu bulunan iş insanı Atilla Ciner’i ziyaret ettiğini duyurdu.

Karabay, sosyal medya hesabı aracılığıyla, Ali Koç'un, tutuklu Atilla Ciner'i ziyaret ettiğini açıkladı Karabay, Atilla Ciner’in tutuklanmasına sebep olan süreci de kendi hesabından paylaştı.

Furkan Karabay sosyal medya paylaşımıda "Silivri 9 Nolu Cezaevi, dört duvarların arasında bazı sürprizleri de barındırıyor. Duvarlar; görmek isteyen gözlerin görmesine, duymak isteyen kulakların duymasına engel olamıyor.

Duvarları aşan iddiaya göre, bugün (9 Ekim 2025) saat 11:00-12:00 gibi Silivri 9 Nolu Cezaevi’nin önemli bir konuğu vardı.

Fenerbahçe Başkanlığı’nı yeni devreden Ali Y. Koç, kendisi gibi ülkenin en zengin insanlarından biri olan ve Silivri 9 Nolu Cezaevi’nin konuklarından Atilla Ciner’i ziyaret etti" dedi.