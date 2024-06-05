Ali Koç'un yalısında Mourinho'nun yanındaki patronların isimleri belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi.

Medyada 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan buluşma Ali Koç'un ev sahipliğindeki yalıda gerçekleşti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Mourinho ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ayrıca ünlü şef Nusret Gökçe de etkinliğe katılarak Mourinho ile birlikte tekne gezisine çıktı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN YALISI:

Ali Koç, Koç Bilgi Grubu'nun Başkanı olarak, İstanbul Kandilli'de, Göksu Caddesi'nde bulunan ve Boğaziçi'nin en gözde tarihi yapılarından Kont Ostrorog Yalısı'nın sahibi.

684 metrekarelik bir alana yayılan bu yalı, Rahmi Koç tarafından 2001 yılında satın alınmış ve restorasyonun ardından bir süre kendisi tarafından kullanıldı.

Denize nazır konumuyla iki yalının birleşimi izlenimi veren Kont Ostrorog Yalısı, 105 milyon dolarlık bir değere sahip olarak değerlendirilmiştir.

Ali Koç'un Bodrum Yalıkavak'ta bir yazlık evi de bulunmaktadır.

2005 yılında, ağabeyi Ömer Koç'un ardından Yalıkavak'ta yedi lüks villa inşa ettiren Koç, bu villalardan birinde ailesiyle yaşamakta, diğerlerini ise Koç Ailesi'nin yakınları için yaptırmıştır.