Fenerbahçe'den KAP açıklaması

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Portekizli hocanın ne kadar ücret alacağı merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Jose Mourinho'nun maliyetin açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada Mourinho ile yapılan sözleşmenin süresinin 2 yıl olduğu ifade edildi.