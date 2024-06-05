Fenerbahçe'den KAP açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den KAP açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Portekizli hocanın ne kadar ücret alacağı merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Jose Mourinho'nun maliyetin açıkladı.

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Sarı lacivertli kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

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Açıklamada Mourinho ile yapılan sözleşmenin süresinin 2 yıl olduğu ifade edildi.

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