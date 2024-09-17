Ali Mahir Başarır öyle bir soru sordu ki... Bakalım Bilal Erdoğan cevabı verebilecek mi?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ali Mahir Başarır öyle bir soru sordu ki... Bakalım Bilal Erdoğan cevabı verebilecek mi?

Bilal Erdoğan’ın ‘ekonomist olarak’ açıkladığı sözler siyaset arenasında tepkilerin ardı arkasına gelmesine neden oldu. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır çektiği bir video ile Bilal Erdoğan’a ekonomist olarak soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan AKP’nin Kocaeli’deki etkinliğinde hem gündeme dair açıklamalarda bulundu hem de ‘ekonomist’ olduğunu öne sürerek EYT hakkında ‘kandırıldık’ açıklamasında bulundu.

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Erdoğan’ın sarf ettiği sözlerin ardından siyaset sahnesinden bu konuda açıklama üzerine açıklama gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır çektiği video ile Bilal Erdoğan’ın EYT’yi eleştirmesinden ziyade Cumhurbaşkanlığının bir aylık harcamasına bakması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığının yaptığı harcamanın Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ağustos ayında bugüne kadar ki en fazla harcamayı yaptığına vurgu yapan Başarır, bu harcamaların bir günde 60 milyon lira olduğunu, bunun da bir günde 3 bin 529 asgari ücretli maaşına ve 4 bin 800 emekli maaşına denk geldiğini belirtti.

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Başarır’ın Bilal Erdoğan’a yönelik “Ekonomist Bilal’e sormak isterim” dediği ifadeler şu şekilde oldu:

“Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar yapmış olduğu en büyük harcamayı ağustos ayında yapmış. Cumhurbaşkanlığı ağustos ayında 1 milyar 800 milyonluk bir harcama yapmış. Peki tasarruf tedbirleri ne oldu?

Bir kenara atıldı. Ekonomist Bilal’e sormak isterim; EYT ile uğraşacağına babanızın sarayındaki harcamalarına bir baksanıza. Cumhurbaşkanı bir günde 60 milyon harcıyor. Saatte 2.5 milyon lira harcıyor.

Bir günde 3 bin 529 asgari ücretlinin maaşını tüketiyor, 4 bin 800 emekli maaşını tüketiyor ve oğlu EYT’yi eleştiriyor. Bir asgari ücretle, bir emekli maaşıyla Bilal Bey bir ay yaşasanıza. Ne oldu tasarruf tedbirleri? Ağustos ayındaki harcamaya bir bakın, yazıklar olsun."

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