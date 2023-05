Ali Y. Koç sözünü tutacak mı?

2018 yılında Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’dan koltuğu devralan Ali Y. Koç aslında söylenildiği gibi çok büyük vaatler verip yerine getiremeyen bir başkan değil.

Ali Y. Koç, “Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak yeniden ait olduğu yere, yani zirveye taşımak”, "Gurur duyulacak bir takım yaratacağız", "Bizim tek projemiz Fenerbahçe'yi ayağa kaldırıp kaybettiğimiz zaman bile övünç duyacağımız bir sistem yaratmak" gibi Fenerbahçe seviyesinde bir kulübün doğasında olup yapılması gerekenleri söyleyip yerine getiremedi.

Yani Ali Y. Koç sanıldığı gibi başarısız değil.

Sanıldığından çok daha başarısız!

5 senede alınan 85 oyuncu, harcanan 125.87 milyon Euro bonservis bedeli, etmeyecek oyunculara verilen milyonlarca Eurolar, çalışılan 10 teknik direktör…

İlk defa görülen Başakşehir şampiyonluğu, 38 yıl sonra Trabzonspor şampiyonluğu, 2 Galatasaray ve 1 Beşiktaş şampiyonluğu…

Kadıköy’de 23 yıl sonra Trabzonspor’a, 21 yıl sonra Galatasaray’a, 15 yıl sonra Beşiktaş’a karşı bozulan seriler…

Max Kruse poker mevzuları, megafon, yoğurt…

Say say bitmez...



Ama ortada olan net gerçek şudur ki

Beş yıl!

Sıfır başarı!

Sıfır kupa!

Ali Y. Koç’un 5 yıl önce verdiği “Sokakta gururla dolaşılacak Fenerbahçe” vaadinin, her türlü mecrada dalga konusu olan Fenerbahçe’ye dönüşümüne hep beraber şahit olduk.

VERİLEN SÖZLER HATIRLATILIYOR

Her şeye rağmen her zaman formasını alan, stadı dolduran, yeri geldiğinde Fener Ol’an, yeri geldiğinde Mesut Ol’an Fenerbahçe taraftarının şu an sadece bir isteği var.

Ali Y. Koç’un 25 Haziran 2021’de Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Ülker Stadyumu'nda verdiği sözü yerine getirmesi.

Ali Y. Koç o gün yaptığı konuşmada, Aziz Yıldırım'ın “Seni taraftarla göndereceğim” şeklindeki ifadeleri ile ilgili olarak, “Beni seyirciyle yollayacaksınız, öyle mi? Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Zaten istenmediğimi hissettiğimde giderim.” demişti.

Ali Y. Koç’un ‘hancı’ olarak ifade ettiği taraftar bugün statta, sokakta, sosyal medyada yani her yerde Ali Y. Koç’u istemediğini haykırıyor.

Taraftar bu sözün tutulup tutulmayacağını merakla bekliyor.

Açıkçası biz de merak içindeyiz…