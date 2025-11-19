Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM CSU Raiffeisen Oradea ile karşılaştı. Oradea Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 24-20'lik skorla Aliağa oldu. İkinci periyotta etkili hücum eden Romanya temsilcisi, devre arasına 43-37 önde girdi. Aliağa Petkimspor, başa baş mücadeleye sahne olan müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-58 üstün bitirdi. Son periyotta skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren CSM CSU Raiffeisen Oradea, karşılaşmadan 77-71 galip ayrıldı.

Kris Richard, 17 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Aliağa Petkimspor'da ise Yannick Franke'nin 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla liderlik şansını kaçıran ve ikinci sırayı alan Aliağa Petkimspor, 6 hafta sonunda grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. CSM CSU Raiffeisen Oradea ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tur gruplarına yükseldi. Aliağa Petkimspor, en iyi 6 grup ikincisi arasına girmesi halinde ikinci tura çıkacak.