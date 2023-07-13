Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Galant’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ı kabul etti.

Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Galant’ı kabul etti

İHA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Galant, Cumhurbaşkanı Aliyev’e İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun selamlarını iletti. Netanyahu'nun’ın selamlarından dolayı teşekkür eden Aliyev, Yoav Galant’dan selamlarının Netanyahu’ya iletilmesini istedi.

Aliyev ile Galant arasında bu yıl Münih'te gerçekleştirilen görüşmeye de dikkat çekilirken, askeri alanda işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan’ı ziyaret etmesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki rolüne değinildi. Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın İsrail'deki büyükelçiliğinin açılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi açısından önemi vurgulandı.

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