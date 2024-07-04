Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı

Görüşmede Papa 2. Jean Paul'ün 2002'de, Papa Francis'in 2016'da Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretler ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, First Lady ve Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyeva'nın Vatikan'a gerçekleştirdiği ziyaretler de dahil olmak üzere karşılıklı ziyaretlerin hem ikili ilişkiler hem de medeniyetler arası diyalog açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Görüşmede Azerbaycan ile Vatikan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerde, Azerbaycan Büyükelçiliği'nin Vatikan'daki çalışmalarının olumlu sonuçları vurgulanarak, etkili işbirliği, ortak projelerin başarıyla uygulanması ve ortak çalışmalarda devam eden ilerleme vurgulandı.

Görüşmelerde ayrıca, Haydar Aliyev Vakfı'nın Vatikan'daki çok sayıda tarihi öneme sahip eseri restore etmesinin yanı sıra kültürel mirasın korunması alanındaki çalışmalarının, ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Iacobone, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva'ya yürütülen tüm çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Vicdan ve din özgürlüğü hakkının tam olarak güvence altına alındığı, çok sayıda dini cemaatin faaliyet gösterdiği, dini ayinlerin serbestçe yapılması için gerekli koşulların sağlandığı, Katolik cemaatine ve diğer dini cemaatlere önem verildiği, ülkede Katolik kiliseleri de dahil olmak üzere kilise ve tapınakların restore edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü Azerbaycan'a büyük takdir gösterildi.

Anar Alakbarov, Vakfın Vatikan ile işbirliği içinde gelecekteki projelere açık olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca tarihi ve kültürel değerlerin korunması konusunda uzmanlık paylaşımının önemi vurgulandı.